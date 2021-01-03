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Kazdıkları çukurda yakalandılar | Elazığ'da ilginç olay

Son dakika haberleri... Elazığ'da sit alanında kazı yapan defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 17:45
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Kazdıkları çukurda yakalandılar | Elazığ'da ilginç olay

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Doğanbağı köyünün Kümbet mevkiinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

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Kazdıkları çukurda yakalandılar | Elazığ'da ilginç olay

Bunun üzerine ekipler harekete geçip tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. 3 metre derinlikte çukur açan şüpheliler A.U. (35), S.Ç. (22) ve F.A. (32) yapılan şok baskınla yakalandı.

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Kazdıkları çukurda yakalandılar | Elazığ'da ilginç olay

Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yaklaşık 50 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğinde çukur açtıkları, üç metrelik çukurun içinde yaklaşık 20 metrekarelik odanın bulunduğu tespit edildi.

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Kazdıkları çukurda yakalandılar | Elazığ'da ilginç olay

Şüphelilerin açtıkları kuyudan çıkarılma anı ve şok baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kazdıkları çukurda yakalandılar | Elazığ'da ilginç olay