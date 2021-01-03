Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Kısıtlama gününde sokak ortasında silahlar konuştu! Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu bugünde sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma 3 kişi yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan olay sonrası güvenlik güçleri soruşturma başlatırken, yaralılar hastaneye kaldırıdı. Giriş Tarihi: 03.01.2021 22:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 22:16
Kısıtlama gününde sokak ortasında silahlar konuştu!
Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi 90 Dükkanlar 90254 Nolu Sokak üzerinde meydana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısıtlama gününde sokak ortasında silahlar konuştu!
İddiaya göre, iki grup arasında küfürleşme meselesinden kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada, Volkan Ö. ve Mustafa Ö. biri ayağından biri karnından olmak üzere yaralandı.
Kısıtlama gününde sokak ortasında silahlar konuştu!
Diğer grupta bulunan ve yaralanan Duran G. ile Sadık B. ve Mustafa C. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısıtlama gününde sokak ortasında silahlar konuştu!
Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak inceleme yaparken, sağlık görevlileri yerde yatan iki yaralıya ilk müdahalelerini yaptı. Yaralı Volkan Ö. ve Mustafa Ö. kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kısıtlama gününde sokak ortasında silahlar konuştu!
Kaçan 3 kişi de polis tarafından yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tabanca ve tüfekten ateşlenmiş boş kovanlar bulundu.