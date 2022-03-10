Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

Fethiye ilçesinde 10 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın, 2 kişinin cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, öldürülen kişilerin hayvanlarını otlatmaya götüren Cahit ve Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Çifte cinayetle o dönem yapılan soruşturmadan sonuç alınamadı.