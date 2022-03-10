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Haberler Galeri Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit- Hatice paslı cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçeklerin ardından Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip cinayeti aydınlattı. Çiftin en yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Cahit- Hatice Paslı cinayetinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:28
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Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

9 Mart 2016'da Muğla Fethiye'de motosikletleri üzerinde kurşunlara hedef olan Cahit ve Hatice Paslı çifti hayatını kaybetti. 6 yıldır faili meçhul olan cinayet dosyasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Aynı köyde yaşayan 12 kişi dün gözaltına alındı.

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Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

Fethiye Adliyesi'nde savcı tarafından ifadesi alınan cinayet şüphelisi Ali Varçın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

HTS kayıtları, eşine attığı 'E eşek kör' mesajı, üzerinde bulunan atış artığı izi ve olay mahalli ile cenazeye gitmemesi göz önünde bulundurularak Ali Varçın Hatice ve Cahit Paslı çiftini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

Fethiye ilçesinde 10 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın, 2 kişinin cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, öldürülen kişilerin hayvanlarını otlatmaya götüren Cahit ve Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Çifte cinayetle o dönem yapılan soruşturmadan sonuç alınamadı.

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Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı! Müge Anlı’daki Cahit-Hatice Paslı cinayetinde katil yakalandı!

ÖZEL EKİP KURULDU

Muğla'ya geçen yıl atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, geçmiş yıllara ait çözülemeyen olaylarla ilgili yeniden araştırma başlattı. Bu kapsamda Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı.