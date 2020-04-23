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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

23 Nisan 100. yıl resimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün Cumhuriyetimizin, milli egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı! Bu özel günde paylaşılabilecek Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları ile 23 Nisan 100. yıl resimlerini sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:44
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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

23 Nisan 100. yıl resimleri, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları burada! 23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı. Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel resimleri sizler için derledik. İşte 23 Nisan 100. yıl resimleri, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları...

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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

23 NİSAN NE ZAMAN ÇOCUK BAYRAMI OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

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Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.