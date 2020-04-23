Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri

23 Nisan 100. yıl resimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün Cumhuriyetimizin, milli egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı! Bu özel günde paylaşılabilecek Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları ile 23 Nisan 100. yıl resimlerini sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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