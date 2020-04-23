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Haberler Galeri 23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

23 Nisan mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Günümüze kadar 23 Nisan ile ilgili birçok şiirler ve sözler yazıldı. 23 Nisan'da paylaşılabilecek en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili resimli mesajlar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:20
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23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

23 Nisan mesajları ve sözleri burada... 23 Nisan, ülkemizde kutlanan ve dünya çocuklarına armağan edilen uluslararası bayram olarak kabul edilmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenliğimizi kazanmamızın anıldığı bir gün olmasının yanı sıra, dünya çocukları için de özel bir gün olarak kabul edilir. Bu özel günde sosyal medyadan paylaşılabilecek en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler...

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23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

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23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.