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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 kandil günleri ne zaman ayın kaçında? Diyanet 2021 kandil tarihleri Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 kandil günleri ne zaman ayın kaçında? Diyanet 2021 kandil tarihleri Miraç Kandili tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üç aylara girmemiz ile birlikte Miraç gecesi takvimi konusunda araştırmalar başladı. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili için hazırlıklar sürüyor. Diyanet'in takvimine göre, Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 2021 kandil günleri ne zaman ayın kaçında? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 09.03.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 13:24
Yarın kandil mi, ne kandili? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği Miraç Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edilecek. Miraç Kandili için hazırlıklar sürerken, bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 2021 kandil günleri ne zaman ayın kaçında? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Yarın yani 10 Mart Perşembe günü Miraç Kandili idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;
Miraç; Receb'in 27. gecesi… Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma...
Süleyman Çelebi'nin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz'in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece...
Miraç bir arınma ve Allah'a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.
İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:
"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."
Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam'ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun.