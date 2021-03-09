Esra Erol’daki dolandırıcılık olayı şoke etti! Evlenme vaadiyle kandırıldı 3.5 milyon lirasını kaptırdı

Esra Erol'a katılan 69 yaşında emekli yeminli mali müşavir olan, bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti. Her şey kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanışmasıyla başladı. Sonrası ise şoke etti.

