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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’daki dolandırıcılık olayı şoke etti! Evlenme vaadiyle kandırıldı 3.5 milyon lirasını kaptırdı Esra Erol’daki dolandırıcılık olayı şoke etti! Evlenme vaadiyle kandırıldı 3.5 milyon lirasını kaptırdı
Esra Erol'da araştırılan dolandırıcılık olayı herkesi şaşkına çevirdi. 69 yaşındaki emekli mali müşavir olan ve aynı zamanda dolandırıcılık üzerine raporlar yazan Hatice Hanım, kendisinden 35 yaş küçük olan Mehmet Aydın tarafından evlenme vaadiyle kandırıldıktan sonra 3,5 milyon lira dolandırıldığını söyledi. Yayında ortaya çıkanlar ise herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 14:19
Esra Erol'a katılan 69 yaşında emekli yeminli mali müşavir olan, bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti. Her şey kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanışmasıyla başladı. Sonrası ise şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya üzerinden adı Mehmet olan birisiyle tanıştığını söyleyen emekli yeminli mali müşavir Hatice Hanım, 7 kez buluştuğu ve kendisini evlilik vaadiyle kandıran adama güvendi. Kendisini Mehmet Aydın diye tanıtan kişinin aile fotoğrafı diye gösterdiği kareye kendisini montajladığını dile getirdi.
FETÖ YALANI SÖYLEYİP AİLESİNİN YURTDIŞINDA OLDUĞUNU İFADE ETTİ
Kendisini 3,5 milyon lira (3,5 trilyon) dolandıran Mehmet'in kendisini farklı bir isimle tanıttığını, FETÖ ile ilgili yalan söyleyip ailesinin yurtdışında olduğunu söylediğini dile getirdi.
Aile holdinginde çalıştığını belirten Mehmet Aydın pırlanta, altın işleri ile uğraştıklarını, 52 yaşında olduğunu dile getirdi. Aydın'ın kendisine aile fotoğraflarını gönderdiğini ancak hepsinin montaj çıktığını belirten Hatice Hanım, "Bana aile resimlerini gönderdi meğerse resimlere montajlamış kendini" dedi.
GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Hatice Hanım, Mehmet Aydın'ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatla düzelttiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıktı. Mehmet Aydın'ın gerçekte 32 yaşında olduğunu öğrendi.