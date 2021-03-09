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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Miraç gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2021 Diyanet dini günler takvimi... Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Miraç gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2021 Diyanet dini günler takvimi... Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Miraç Kandili'ni dualarla ve ibadetler içerisinde geçirecek olan vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Miraç gecesi ne zaman, ayın kaçında? İşte Miraç Kandili tarihi ve bu mübarek gece hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 09.03.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 12:09
Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? Üç ayların başlaması ile birlikte kandil günleri meral edilmeye başlandı. Sosyal medyada Miraç gecesi ile ilgili paylaşımların yapılmasının ardından vatandaşlar bu gecenin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Kandili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? 2021 Miraç gecesi ne zaman, ayın kaçında? İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesinden alınan bilgiye göre, 2021 yılında Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Yani miladi takvim ile kıyaslarsak 4 Mayısın gündüzü oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27.gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.
"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teâlâ) altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)
Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar:
"Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki, o günde oruç tutan ve o gece namaz kılıp (o geceyi ihyâ eden) kimse için, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene gece namaz kılmış (geceyi ihyâ etmiş) gibi sevap verilir."
"O gün Receb'in (bitmesine) üç gün kalan gündür. Ve o gün, Nebiyy-i Ekremimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin peygamber olarak tâyin olunduğu gündür." (Gunye 1/183)
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.