Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

7 Nisan Salı yarın kandil mi? Yarın ne kandili var? soruları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında kandillerin hangi günlere denk geldiğini gösteren takvim yayımlandı. Regaip Kandili ve Miraç Kandili'nin ardından idrak edilecek Berat Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Berat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesi idrak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...