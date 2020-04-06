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Haberler Galeri Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

Yarın kandil mi? Her yıl gelişi heyecanla beklenen nadide zamanlardan olan üç aylar 25 Şubat'ta başladı. Üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili (27 Şubat) ile Miraç Kandili'nin (21 Mart) idrak edilmesinin ardından, günahlardan arınma, yüce Allah katında temize çıkmayı ifade eden Berat Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:38
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Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

7 Nisan Salı yarın kandil mi? Yarın ne kandili var? soruları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında kandillerin hangi günlere denk geldiğini gösteren takvim yayımlandı. Regaip Kandili ve Miraç Kandili'nin ardından idrak edilecek Berat Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Berat Kandili, Şaban ayının 15'inci gecesi idrak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

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Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

7 NİSAN SALI KANDİL Mİ?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Müslümanların, Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler.

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Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

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Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

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Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...

Hz. Muhammed (S.A.V) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.