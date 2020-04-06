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Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
Yarın kandil mi? Her yıl gelişi heyecanla beklenen nadide zamanlardan olan üç aylar 25 Şubat'ta başladı. Üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili (27 Şubat) ile Miraç Kandili'nin (21 Mart) idrak edilmesinin ardından, günahlardan arınma, yüce Allah katında temize çıkmayı ifade eden Berat Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:38
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