ANA SAYFA
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.
Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:26
- 1
- 10
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
- 2
- 10
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
- 3
- 10
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
- 4
- 10
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
- 5
- 10
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!