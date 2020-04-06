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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:26
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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor.

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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu.

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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

Belgesi olmayanların şehirden çıkışına izin verilmedi. İzini olmayan sürücüler yan yoldan İstanbul'a döndürüldü.

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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

Sürücülerin denetim için beklemesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

"2 SAATTİR BEKLİYORUZ"

Servis aracından inerek kontrol noktasına kadar yürüyen Ali Turgut, "Kartal'da oturuyorum, Gebze'de Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyorum. Saat 07.20'den beri yollardayız. Yoğun trafik nedeniyle araçlar da havasız kaldığı için çıktık buraya kadar yürüdük. Uygulamanın ne olduğunu da öğrenmek için de buraya yürüdük. Daha kaç saat burada duracağımızı merak ettiğimiz için de araçlardan indik. Yaklaşık 1,5 saattir aynı yerde bekliyorduk, yarım saattir de buradayız. Yani 2 saat oldu" dedi.