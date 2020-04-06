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Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

Uzmanlar başta coronavirüs olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta en önemli silahın bağışıklık sistemi olduğunu sık sık vurguluyor. Güçlü bağışıklığın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığı ifade belirtiliyor. Ancak yediğimiz her besin bağışıklık sistemimize yarar sağlamıyor. Aç olduğumuz zamanlar masum gibi görünen yiyecekler aslında vücuda oldukça zarar veriyor. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte aç karna tüketilmemesi gereken besinler...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:46
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Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

Aç olduğumuz zamanlar masum gibi görünen yiyecekler aslında vücuda oldukça zarar veriyor. Özellikle açken normalden çabuk tüketebileceğimiz ve sağlıksız olan besinleri tercih ederiz. Ancak bu durum oldukça yanlıştır ve bağışıklık sistemimizin zarar görmemesi için aç karnına tüketilecek olan yiyeceklere dikkat etmemiz gerekir. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte aç karna tüketilmemesi gereken besinler...

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Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

MUZ

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

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Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

ÇİĞ SEBZELER

Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.

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Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

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Bağışıklık sistemini çökertiyor! Bu besinleri aç karnına yemeyin

BAHARATLAR

Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.