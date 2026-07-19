Yargıtay'dan emsal karar: Bu sözü söylemek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay, eşlerden birinin diğerine sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" demesinin boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, bu tür ifadelerin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış niteliği taşıdığına, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-karşı davalı kadın, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk ederek ailesinin yanına yerleştiğini belirtti. Evliliğin başından beri tartışmalar yaşandığını ve bu tartışmaların giderek arttığını öne süren kadın, eşinin borsa bağımlılığı nedeniyle vaktinin büyük bölümünü telefon başında geçirdiğini, ailesiyle yeterince ilgilenmediğini savundu.

Kadın, eşinin kendisine sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" dediğini, ailesine karşı saygısız davrandığını ve kendi ailesinin etkisinde kaldığını iddia etti. Ayrıca kayınpederinin bir kez kendisini darp ettiğini ve ortak çocuklarını yere attığını öne süren kadın, FMF hastası olan çocukla eşinin yeterince ilgilenmediğini ifade etti.

Davalının, "Çocuğa bakmak istemiyorum, bakarsam üzerimde kalır" dediğini ileri süren kadın, hamile kaldıktan sonraki 1,5 yıl boyunca taraflar arasında cinsel birliktelik yaşanmadığını, ortak çocuğun tüm ihtiyaçlarını da kendisinin karşıladığını dile getirdi. Davalı-karşı davacı erkek ise eşinin öfkeli ve narsist olduğunu savunarak iş arkadaşlarının kendisini "despot Rus generali" olarak nitelendirdiğini, evliliğin başından beri bencil ve baskıcı davrandığını öne sürdü.

MAHKEME ERKEĞİ AĞIR KUSURLU BULDU Aile Mahkemesi, kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığına, erkeğin ise kadına ve annesine küfür ve hakaret ettiği, "Seninle evlendiğime pişmanım" dediği ve farklı odada yatarak yatağı ayırdığına hükmetti. Mahkeme, kadının az, erkeğin ise ağır kusurlu olduğuna karar vererek asıl dava ile karşı davanın kabulüne hükmetti. Ortak çocuğun velayetinin anneye verilmesine, baba ile kişisel ilişki kurulmasına, çocuk için 600 lira tedbir ve iştirak nafakasına, kadın lehine 18 bin lira maddi ve 18 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Erkeğin tazminat talepleri ise reddedildi.

YARGITAY KARARI ONADI Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların kusur değerlendirmesine yönelik başvurularını kısmen kabul etti. Mahkeme, çocukların her biri için 2 bin lira tedbir ve iştirak nafakasına, kadın lehine ise 35 bin lira maddi ve 60 bin lira manevi tazminata hükmetti. Tarafların diğer istinaf talepleri ise reddedildi.