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Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morgunda yaşanan cenaze karışıklığı, iki aileyi mağdur etti. İddiaya göre, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, morgdaki karışıklık nedeniyle başka bir aileye teslim edilerek defnedildi. Kırlangıç ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 1

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 2

Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye, morgdaki görevliler tarafından cenaze teslim edildi. Aile üyeleri, Kırlangıç'a veda etmek için son kez baktıklarında babalarının cansız bedeni yerine başka bir cenazeyle karşılaştı.

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 3

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde, cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ.Ü.'ye ait olduğu anlaşıldı. Erzin'de yaşayan şahsın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı.

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 4

Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi. Bir an önce cenazeyi alarak defin yapmak isteyen aile, yaşanan olayla ilgili hastane hakkında şikayette bulunacaklarını söyledi.

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 5

"BÖYLE BİR HATA KABUL EDİLEMEZ"

Teslim aldıklarını cenazenin ağabeyine ait olmadığını fark eden Mahmut Kırlangıç, "Cenazemizi öğleden sonra saat 4'te defnedecektik. Cenazemizi almak için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna geldik. Bizim cenazemiz Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez."

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 6

"Hastanenin morgundaydı. Biz diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz. Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. İnsan kendi cenazesinin yüzüne veya saçına bakmaz mı?" dedi.

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 7

Yaşanan cenaze karışıklığıyla birlikte acılarının iki kat arttığını ifade eden Servet Kırlangıç, konuyla ilgili şikayetçi olacaklarını belirterek, "Ben Yusuf Kırlangıç'ın oğluyum. Biz hastanenin morguna inip cenaze torbasını açtığımızda babam değildi. Babamın olmadığını anladıktan sonra cenaze torbası üzerindeki yazıya baktığımızda başkasının adı yazıyordu."

Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu" 8

"Görevliler ölüm raporuyla karşılaştırmadan cenazeyi aileye vermiş. Hastane hakkında şikayetçiyiz ve cenazemizi alan aileden de şikayetçiyiz. Babamın cenazesi Erzin ilçesine gitti. Bir an önce bu olayı çözsünler, çok mağdur olduk ve acımız ikiye katlandı. Bu olayda kimlerin hataları varsa cezalarını çekmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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