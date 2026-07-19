Morgda skandal! Cenazeler karıştı... Yüzüne bile bakmadan gömmüşler: "Dişleri bembeyazken bize verilen cenazenin dişi yoktu"
Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morgunda yaşanan cenaze karışıklığı, iki aileyi mağdur etti. İddiaya göre, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, morgdaki karışıklık nedeniyle başka bir aileye teslim edilerek defnedildi. Kırlangıç ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye, morgdaki görevliler tarafından cenaze teslim edildi. Aile üyeleri, Kırlangıç'a veda etmek için son kez baktıklarında babalarının cansız bedeni yerine başka bir cenazeyle karşılaştı.
Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde, cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ.Ü.'ye ait olduğu anlaşıldı. Erzin'de yaşayan şahsın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı.
Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi. Bir an önce cenazeyi alarak defin yapmak isteyen aile, yaşanan olayla ilgili hastane hakkında şikayette bulunacaklarını söyledi.
"BÖYLE BİR HATA KABUL EDİLEMEZ"
Teslim aldıklarını cenazenin ağabeyine ait olmadığını fark eden Mahmut Kırlangıç, "Cenazemizi öğleden sonra saat 4'te defnedecektik. Cenazemizi almak için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna geldik. Bizim cenazemiz Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez."