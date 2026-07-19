"Hastanenin morgundaydı. Biz diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz. Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. İnsan kendi cenazesinin yüzüne veya saçına bakmaz mı?" dedi.