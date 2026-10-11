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Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de 277 binden fazla yetişkinle yapılan araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun sağlıklı yaşam süresini kısaltabileceğini ortaya koydu. Her ikisini yaşayan kadınlar fiziksel hastalıklardan uzak 2,4 yıl, erkekler 1,7 yıl daha az yaşayabiliyor.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 1

Yalnızlık yalnızca kişinin kendini kötü hissetmesine neden olmuyor. Uzun vadede sağlıklı geçirilen yıllarla da ilişkili olabiliyor. ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, sosyal bağların zayıflaması ve yalnızlık hissinin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Bulgular, özellikle ruh sağlığı açısından dikkat çekici bir tabloya işaret ediyor.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 2

277 BİNDEN FAZLA YETİŞKİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Tulane Üniversitesi Celia Scott Weatherhead Halk ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişiler, bazı önemli hastalıklardan uzak geçirebilecekleri yılları kaybedebiliyor. Üstelik bu kayıp, kadınlar ve erkekler arasında aynı düzeyde görülmüyor.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 3

Araştırmacılar, 40 ile 69 yaşları arasındaki 277 bin 489 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılar çalışmaya başladıklarında yedi önemli hastalıktan hiçbirine sahip değildi. Bunlar diyabet, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, bunama, kanser, depresyon ve anksiyeteydi.

Ekip, 50 yaşını başlangıç noktası kabul ederek kişilerin söz konusu hastalıklar olmadan geçirebilecekleri yaşam süresini değerlendirdi. Böylece yalnızlık ve sosyal izolasyonla sağlıklı yaşam yılları arasındaki ilişkiyi hesapladı.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 4

KADINLAR VE ERKEKLER KAÇ YILLIK SAĞLIKLI YAŞAM KAYBEDİYOR?

Araştırmada yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşamayan kişilerle karşılaştırma yapıldı. Her iki sorunu da yaşayan katılımcıların sağlıklı yaşam süresindeki fark, fiziksel ve ruhsal sağlık açısından ayrı ayrı incelendi.

Fiziksel hastalıklardan uzak geçirilen yaşam süresindeki fark:

Katılımcılar

Daha Az Sağlıklı Yaşam Süresi

Kadınlar

2,4 yıl

Erkekler

1,7 yıl
Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 5

Ruh sağlığı söz konusu olduğunda ise fark daha büyüktü.

Ruhsal bozukluklardan uzak geçirilen yaşam süresindeki fark:

Katılımcılar

Daha Az Sağlıklı Yaşam Süresi

Kadınlar

3,7 yıl

Erkekler

5,8 yıl

Bu sonuçlar, yalnızlık ve sosyal izolasyonun fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilişkisinin aynı olmadığını gösteriyor. Özellikle erkeklerde ruhsal bozukluklardan uzak geçirilen yaşam süresindeki fark dikkat çekiyor.

Araştırmanın başyazarı Lu Qi, erkeklerin yalnızlıktan daha fazla etkilenebildiğine dikkat çekti. Qi, kadınların ortalama olarak daha uzun yaşamasının ve bazı hastalıklarda görülen cinsiyet farklılıklarının da sonuçları etkileyebileceğini belirtti.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 6

YALNIZLIK İLE SOSYAL İZOLASYON AYNI ŞEY Mİ?

Günlük hayatta çoğu zaman aynı anlamda kullanılan bu iki kavram, araştırmacılar için farklı durumları ifade ediyor.

  • Sosyal izolasyon: Kişinin sosyal bağlantılarının ve insanlarla kurduğu ilişkilerin nesnel olarak sınırlı olmasıdır.
  • Yalnızlık: Kişinin ilişkilerinden duyduğu memnuniyetsizlik ve kendini yalnız hissetmesidir. Çevresinde insanlar olsa bile bu duygu yaşanabilir.

Bu ayrım önemli. Kişi çok sayıda insanla görüşmesine rağmen yalnız hissedebilir. Öte yandan az sayıda sosyal bağlantısı bulunan biri kendini yalnız hissetmeyebilir. Çalışmanın sonuçları da yalnızlık ve sosyal izolasyonun sağlıkla ilişkilerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 7

SAĞLIKLI YAŞAM YALNIZLIĞIN ETKİSİNİ AZALTIYOR MU?

Araştırmacılar, yaşam tarzının sağlık üzerindeki etkilerini de inceledi. Beslenme düzeni, egzersiz, uyku ve sigara kullanımı gibi alışkanlıkların sonuçlarla ilişkisine baktı. Daha sağlıklı bir yaşam tarzının sosyal izolasyonla bağlantılı sağlıklı yaşam yılı kaybını azaltabildiği görüldü. Bu kapsamda öne çıkan alışkanlıklar şunlardı:

  • Dengeli beslenmek
  • Düzenli egzersiz yapmak
  • Yeterli uyumak
  • Sigara kullanmamak

Ancak yalnızlıkta aynı sonuç elde edilmedi. Sağlıklı alışkanlıklar, yalnızlık hissiyle bağlantılı ek sağlık risklerini belirgin ölçüde azaltmadı.

Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark 8

YALNIZLIK ERKEN ÖLÜM RİSKİYLE DE BAĞLANTILI MI?

Araştırmanın başyazarı Lu Qi, önceki çalışmaların sosyal izolasyon ve yalnızlığın ölüm oranlarıyla, özellikle de erken ölümle ilişkili olduğunu gösterdiğini hatırlattı. Qi, yeni çalışmanın da bu konuda ek kanıtlar sunduğunu belirtti. Araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun hastalıklar olmadan geçirilen yaşam süresiyle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Bu ilişki hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı kapsıyor.

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