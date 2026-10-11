Yalnızlık yalnızca kişinin kendini kötü hissetmesine neden olmuyor. Uzun vadede sağlıklı geçirilen yıllarla da ilişkili olabiliyor. ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, sosyal bağların zayıflaması ve yalnızlık hissinin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Bulgular, özellikle ruh sağlığı açısından dikkat çekici bir tabloya işaret ediyor.

Tulane Üniversitesi Celia Scott Weatherhead Halk ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişiler, bazı önemli hastalıklardan uzak geçirebilecekleri yılları kaybedebiliyor. Üstelik bu kayıp, kadınlar ve erkekler arasında aynı düzeyde görülmüyor.

Araştırmacılar, 40 ile 69 yaşları arasındaki 277 bin 489 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılar çalışmaya başladıklarında yedi önemli hastalıktan hiçbirine sahip değildi. Bunlar diyabet, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, bunama, kanser, depresyon ve anksiyeteydi.

Ekip, 50 yaşını başlangıç noktası kabul ederek kişilerin söz konusu hastalıklar olmadan geçirebilecekleri yaşam süresini değerlendirdi. Böylece yalnızlık ve sosyal izolasyonla sağlıklı yaşam yılları arasındaki ilişkiyi hesapladı.