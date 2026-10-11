Yalnızlık sağlıklı yaşam süresini etkiliyor! Kadınlarda 2,4, erkeklerde 1,7 yıllık fark
ABD'de 277 binden fazla yetişkinle yapılan araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyonun sağlıklı yaşam süresini kısaltabileceğini ortaya koydu. Her ikisini yaşayan kadınlar fiziksel hastalıklardan uzak 2,4 yıl, erkekler 1,7 yıl daha az yaşayabiliyor.
Yalnızlık yalnızca kişinin kendini kötü hissetmesine neden olmuyor. Uzun vadede sağlıklı geçirilen yıllarla da ilişkili olabiliyor. ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, sosyal bağların zayıflaması ve yalnızlık hissinin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Bulgular, özellikle ruh sağlığı açısından dikkat çekici bir tabloya işaret ediyor.
277 BİNDEN FAZLA YETİŞKİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
Tulane Üniversitesi Celia Scott Weatherhead Halk ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişiler, bazı önemli hastalıklardan uzak geçirebilecekleri yılları kaybedebiliyor. Üstelik bu kayıp, kadınlar ve erkekler arasında aynı düzeyde görülmüyor.
Araştırmacılar, 40 ile 69 yaşları arasındaki 277 bin 489 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılar çalışmaya başladıklarında yedi önemli hastalıktan hiçbirine sahip değildi. Bunlar diyabet, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, bunama, kanser, depresyon ve anksiyeteydi.
Ekip, 50 yaşını başlangıç noktası kabul ederek kişilerin söz konusu hastalıklar olmadan geçirebilecekleri yaşam süresini değerlendirdi. Böylece yalnızlık ve sosyal izolasyonla sağlıklı yaşam yılları arasındaki ilişkiyi hesapladı.
KADINLAR VE ERKEKLER KAÇ YILLIK SAĞLIKLI YAŞAM KAYBEDİYOR?
Araştırmada yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşamayan kişilerle karşılaştırma yapıldı. Her iki sorunu da yaşayan katılımcıların sağlıklı yaşam süresindeki fark, fiziksel ve ruhsal sağlık açısından ayrı ayrı incelendi.
Fiziksel hastalıklardan uzak geçirilen yaşam süresindeki fark:
|
Katılımcılar
|
Daha Az Sağlıklı Yaşam Süresi
|
Kadınlar
|
2,4 yıl
|
Erkekler
|
1,7 yıl
Ruh sağlığı söz konusu olduğunda ise fark daha büyüktü.
Ruhsal bozukluklardan uzak geçirilen yaşam süresindeki fark:
|
Katılımcılar
|
Daha Az Sağlıklı Yaşam Süresi
|
Kadınlar
|
3,7 yıl
|
Erkekler
|
5,8 yıl
Bu sonuçlar, yalnızlık ve sosyal izolasyonun fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilişkisinin aynı olmadığını gösteriyor. Özellikle erkeklerde ruhsal bozukluklardan uzak geçirilen yaşam süresindeki fark dikkat çekiyor.
Araştırmanın başyazarı Lu Qi, erkeklerin yalnızlıktan daha fazla etkilenebildiğine dikkat çekti. Qi, kadınların ortalama olarak daha uzun yaşamasının ve bazı hastalıklarda görülen cinsiyet farklılıklarının da sonuçları etkileyebileceğini belirtti.