10 Haziran 2024, Pazartesi
Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:12
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