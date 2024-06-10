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Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:12
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Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.

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Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL'den satışa çıkardı.

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Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor

Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

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Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor

Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, "Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

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Yaklaşık 2 ton ağırlığında! Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor | Günlük 15 kilo yem tüketiyor