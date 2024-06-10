10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrencilerin merakla beklediği soru şu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, merak edilen tarih konusunda bilgi verdi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen tarihi haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:16
  • 1
  • 7
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

2 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, milyonlarca öğrenci heyecanla beklediği LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kanallarını takip ediyor. Sınav takvimine göre, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu ve öğrenciler sonuçların yayınlanması için sabırsızlıkla bekliyor.

  • 2
  • 7
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

LGS Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS 2024 sonuçları için geri sayım başladı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

  • 3
  • 7
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Lise Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar, kılavuzda yer alan bilgilere göre lise tercihlerini yapacaklar ve yerleştirme süreci başlayacak.

  • 4
  • 7
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

LGS puanı, tek puan türünde ve aşağıdaki adımlara göre hesaplanıyor:

Doğru-Yanlış Sayılarının Belirlenmesi: Sözel ve sayısal bölümlere ait her alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor.

Ham Puan Hesaplama: Her alt testin ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte birinin çıkarılmasıyla bulunuyor. Yani her 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor.

Ortalama ve Standart Sapma Hesaplama: Her alt testin ortalaması ve standart sapması, tüm öğrencilerin ham puanları kullanılarak hesaplanıyor.

Standart Puan (SP) Hesaplama: Ortalama 50, standart sapma 10 olacak şekilde standart puanlar hesaplanıyor.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplama: Her alt testin standart puanı, belirlenen katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanlar elde ediliyor.

Yabancı Dil ve Din Kültürü Muafiyeti: Bu derslerden muaf olan öğrencilerin ağırlıklı standart puanları, diğer testlerin puanları kullanılarak hesaplanıyor.

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP): Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak TASP bulunuyor.

  • 5
  • 7
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Hatalı Soruların Değerlendirmesi:

Cevap anahtarında hata olması durumunda sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.

Sınavda hatalı sorular çıkması halinde, geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.