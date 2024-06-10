LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

LGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

LGS puanı, tek puan türünde ve aşağıdaki adımlara göre hesaplanıyor:

Doğru-Yanlış Sayılarının Belirlenmesi: Sözel ve sayısal bölümlere ait her alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor.

Ham Puan Hesaplama: Her alt testin ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte birinin çıkarılmasıyla bulunuyor. Yani her 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor.

Ortalama ve Standart Sapma Hesaplama: Her alt testin ortalaması ve standart sapması, tüm öğrencilerin ham puanları kullanılarak hesaplanıyor.

Standart Puan (SP) Hesaplama: Ortalama 50, standart sapma 10 olacak şekilde standart puanlar hesaplanıyor.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplama: Her alt testin standart puanı, belirlenen katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanlar elde ediliyor.

Yabancı Dil ve Din Kültürü Muafiyeti: Bu derslerden muaf olan öğrencilerin ağırlıklı standart puanları, diğer testlerin puanları kullanılarak hesaplanıyor.

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP): Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak TASP bulunuyor.