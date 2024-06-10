10 Haziran 2024, Pazartesi
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrencilerin merakla beklediği soru şu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, merak edilen tarih konusunda bilgi verdi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen tarihi haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:16
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