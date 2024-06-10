Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

Bilim İnsanları Uyarıyor: İstila Yaygınlaşacak!

Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği çekirge istilalarının daha sık ve daha yaygın hale gelmesine neden oluyor. Araştırmacılar, 21. yüzyılın sonunda çekirge istilalarının Batı Avrupa ve Batı Orta Asya'ya kadar yayılabileceğini öngörüyor.