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Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle baş etmeye çalışırken, yeni bir tehditle karşı karşıya: çekirge istilası. Son günlerde Bitlis, Adana ve Şanlıurfa'dan peş peşe gelen çekirge uyarıları, ülke genelinde endişe ve tedirginlik yaratıyor. Uzmanlar, çekirge istilasına karşı uyarılarda bulunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:39
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Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

Türkiye'de son zamanlarda artan çekirge istilası endişe yaratmaya devam ediyor. Tarım alanlarını tehdit eden bu istila, çiftçilerin ürünlerini kaybetme riskini arttırıyor. Peki çekirge istilası neden tehlikeli? İşte çekirge istilası ile başı dertte olan illerimiz...

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Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

Bilim İnsanları Uyarıyor: İstila Yaygınlaşacak!

Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği çekirge istilalarının daha sık ve daha yaygın hale gelmesine neden oluyor. Araştırmacılar, 21. yüzyılın sonunda çekirge istilalarının Batı Avrupa ve Batı Orta Asya'ya kadar yayılabileceğini öngörüyor.

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Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

İllerden Gelen Çekirge Haberleri Endişe Verici!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çekirgeler şehir merkezini istila etti. Vatandaşlar ve esnaf çaresiz bir şekilde yetkililerden yardım bekliyor.

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Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

Adana'nın Kozan ilçesinde artan çekirge sayısı tarım alanlarını tehdit ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelere karşı acil ilaçlama çalışması başlattı.

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Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!

Şanlıurfa'da ise artan sıcaklıklar çekirge popülasyonunda patlamaya neden oldu. Kırsal alanlarda başlayan çekirge istilası, şehir merkezine kadar ulaştı.