10 Haziran 2024, Pazartesi
Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!
Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle baş etmeye çalışırken, yeni bir tehditle karşı karşıya: çekirge istilası. Son günlerde Bitlis, Adana ve Şanlıurfa'dan peş peşe gelen çekirge uyarıları, ülke genelinde endişe ve tedirginlik yaratıyor. Uzmanlar, çekirge istilasına karşı uyarılarda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:39
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