WhatsApp beklenen özelliği duyurdu: Kullanıcılar merakla bekliyordu! Koyu renk...

SİPARİŞ TEK MESAJLA

"Sepet"in kullanımının kolay olduğun anlatan Whatsapp; "Yerel restoranlar veya giyim mağazaları gibi genellikle aynı anda birden çok ürün satan işletmelere mesaj gönderirken kullanılabilecek ideal bir özellik. Sepetler sayesinde kullanıcılar, kataloglara göz atıp birden çok ürün seçebiliyor ve siparişlerini işletmeye tek bir mesaj olarak gönderebiliyorlar. Böylece işletmelerin siparişlerle ilgili soruları takip etmeleri, müşterilerden gelen istekleri yönetmeleri ve satışları sonuçlandırmaları kolaylaşıyor."