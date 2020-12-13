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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp beklenen özelliği duyurdu: Kullanıcılar merakla bekliyordu! Koyu renk... WhatsApp beklenen özelliği duyurdu: Kullanıcılar merakla bekliyordu! Koyu renk...
Tüm dünyanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyuna duyurdu. Mobil olarak belirli aralıklarla güncelleme yapan uygulama kısa süre içinde masaüstü sürümüne koyu tema ve çıkartmalar özelliğini kullanıcılarına getirdi. Kullanıcılar güncelleme ile ne zaman tanışacaklarını merak ediyor.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 21:36
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncelemeler yapmaya devam ediyor. Uygulama kısa süre içinde masaüstü kullanıcıları için koyu tema ve çıkartmalar özelliğini kullanıcılarına sunuyor.Şirket, 2.2049.8 sürümüyle birlikte mesajlaşma uygulamasına yeni özellikler ve yeni tasarım seçenekleri de getiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KOYU TEMA ARTIK MASAÜSTÜNDE
Uygulama geliştiricilerin son dönemlerde kullanıcılara sunmaya başladığı ve birçok kullanıcı tarafından da tercih edilen karanlık mod ya da WhatsApp'ta adlandırıldığı şekliyle koyu tema, bir süredir Android ve iOS uygulamalarında kullanılıyordu. Bu özellik, şimdi de WhatsApp'ın masaüstü sürümüne gelecek.
SOHBET RENGİ YEŞİL RENKTE KALACAK
Uygulamanın masaüstü sürümüne sunulacak olan bu özellikle birlikte WhatsApp'ın arka planı siyah renge kavuşurken sohbet baloncuklarının rengi WhatsApp ile özdeşleşmiş olan yeşil renginde kalacak.
STICKERLER DA OLACAK
WhatsApp'ın masaüstü sürümü için yapılacak olan bir diğer güncelleme de çıkartmaların yenilenmesi olacak.
RESMEN DUYURDULAR
Whatsapp'ın kendi blogunda yayınladığı açıklamada; WhatsApp, hızlı bir şekilde, ürünler hakkında konuşmak ve satışları koordine etmek için kullanılan bir mağaza tezgahına dönüşüyor. Oluşturulacak kataloglar ile kullanıcıların sunulan ürün ve hizmetleri kolayca görmelerine olanak tanınacak.
SİPARİŞ TEK MESAJLA
"Sepet"in kullanımının kolay olduğun anlatan Whatsapp; "Yerel restoranlar veya giyim mağazaları gibi genellikle aynı anda birden çok ürün satan işletmelere mesaj gönderirken kullanılabilecek ideal bir özellik. Sepetler sayesinde kullanıcılar, kataloglara göz atıp birden çok ürün seçebiliyor ve siparişlerini işletmeye tek bir mesaj olarak gönderebiliyorlar. Böylece işletmelerin siparişlerle ilgili soruları takip etmeleri, müşterilerden gelen istekleri yönetmeleri ve satışları sonuçlandırmaları kolaylaşıyor."