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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse karşı savaş açıyor! Çiğ olarak tüketilirse zehirliyor! Dikkatli olmakta fayda var... Koronavirüse karşı savaş açıyor! Çiğ olarak tüketilirse zehirliyor! Dikkatli olmakta fayda var... Koronavirüs salgını sürecinde doğal beslenme ve direnci arttıran meyveler sorgulanmaya devam ediyor. Kalp koruyucu sağlık faydalarının yanı sıra, vücudumuzda meydana gelen iltihap ve enfeksiyonlarla da savaşıyor. Ancak; mürver meyvesi içerisindeki siyanürden dolayı dikkatli kullanılmazsa olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Giriş Tarihi: 13.12.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 22:03
Koronavirüse karşı güçlü kalmak için bağışıklık sistemini destekleyici beslenmek gerekiyor. Uzmanlar bu dönemde sebze meyvelerin desteğinin küçümsenmemesi gerektiğini vurguluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için aranan meyveler ise hemen hemen her yerde satılan ürünler oluyor. Mürver meyvesi, kalp koruyucu sağlık faydalarının yanı sıra, vücudumuzda meydana gelen iltihap ve enfeksiyonlarla da savaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz aylarının gelişiyle birlikte rengarenk yaz meyveleri de tüketilmeye başlandı. Mavi ve mor renkli meyveler de hem sağlığa faydaları hem de görünüşleriyle iştah kabartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu,
"Yaz meyveleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini almamızı sağlarken bizi serinletir, hücrelerimizin çalışmak için ihtiyaç duyduğu suyu karşılamasını sağlayarak metabolizmamızı hızlandırır ve hatta güneşten korunmamıza bile yardımcı olur" dedi.
Uzman Arıburnu sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Kırmızı, yeşil, sarı gibi sayısız fayda sağlayan mavi-mor renkli yaz meyvelerine de sofralarda mutlaka yer vermek gerekir. Ancak aşırı tüketimden kaçınmak şart!" YABAN MERSİNİ
1 fincan taze yaban mersini 1 porsiyon meyve hakkınızı doldururken, günlük almanız gereken C vitamini ihtiyacınızın da yüzde 24'ünü karşılıyor.Her gün beslenmenize 1 fincan yaban mersini eklediğinizde; içerisindeki antioksidanlar sayesinde, hücrelerinizin hasarlanmasını önlemiş ve kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmış olursunuz.
Kahvaltıda sütlü – yulaf ezmesi kasenize ekleyebilir veya taze yaban mersini ile az yağlı süt veya yoğurdu kullanarak hızlı ve kolay bir smoothie hazırlayabilirsiniz.
Kilo vermek istiyorsanız veya düşük karbonhidratlı bir diyet planındaysanız, tatlı ihtiyacınızı gidermek için böğürtlen mükemmel bir seçenek.Böğürtlenin bir su bardağından biraz azı bir porsiyon meyveye denk geliyor ve sadece 45 kalori içeriyor. C, K ve manganez gibi vitamin ve minerallerle dolu, lif içeriği yüksek olan böğürtlen, düzenli tüketiminde beyin sağlığının gelişimine katkı sağlayabiliyor. Ancak pıhtılaşmayı önleyici, kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkatli olmalı.