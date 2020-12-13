Koronavirüse karşı savaş açıyor! Çiğ olarak tüketilirse zehirliyor! Dikkatli olmakta fayda var...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte rengarenk yaz meyveleri de tüketilmeye başlandı. Mavi ve mor renkli meyveler de hem sağlığa faydaları hem de görünüşleriyle iştah kabartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, "Yaz meyveleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini almamızı sağlarken bizi serinletir, hücrelerimizin çalışmak için ihtiyaç duyduğu suyu karşılamasını sağlayarak metabolizmamızı hızlandırır ve hatta güneşten korunmamıza bile yardımcı olur" dedi.

Uzman Arıburnu sözlerini şöyle devam ettirdi:"Kırmızı, yeşil, sarı gibi sayısız fayda sağlayan mavi-mor renkli yaz meyvelerine de sofralarda mutlaka yer vermek gerekir. Ancak aşırı tüketimden kaçınmak şart!"

