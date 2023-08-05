05 Ağustos 2023, Cumartesi
Vurgun 'türbülans'ı! Yerli Elizabeth Holmes milyonlarca lira dolandırdı
İstanbul'da "böylesi filmlerde olur" denilecek bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Başrolde, yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'i andıran fizikçi Çiğdem İ. vardı. "Türbülansı önleyen çip" yaptığını iddia eden ve yatırım yapana kar payı vaadinde bulunan Çiğdem İ. bu yöntemle milyonlarla lirayı cebe indirdi. İşe detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 07:24
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