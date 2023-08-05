81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

Çöl sıcakları olarak da adlandırılan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları Türkiye'yi adeta esir aldı. Nem oranı yüzde 90'ları aşarken, hissedilen sıcaklıklar da 40 derecelere ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde devam sıcaklıklar vatandaşı bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugün için "yüksek sıcaklık" uyarısı gelirken, uzmanlar ise müjdeli haberi verdi. Peki ama hava sıcaklığı mevsim normallerine ne zaman dönecek? Hava ne zaman serinleyecek? İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu...