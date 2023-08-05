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Haberler Galeri 81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

Çöl sıcakları olarak da adlandırılan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları Türkiye'yi adeta esir aldı. Nem oranı yüzde 90'ları aşarken, hissedilen sıcaklıklar da 40 derecelere ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde devam sıcaklıklar vatandaşı bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugün için "yüksek sıcaklık" uyarısı gelirken, uzmanlar ise müjdeli haberi verdi. Peki ama hava sıcaklığı mevsim normallerine ne zaman dönecek? Hava ne zaman serinleyecek? İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:59
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81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

Cehennem sıcakları olarak bilinen 'Eyyam-ı bahur', Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıktı.

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81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

Yüzde 90'lara yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken vatandaş yandı bunaldı...

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81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

SABAH'a konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, bugün itibariyle Marmara Bölgesi'nde eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini kaybedeceğini açıkladı.

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81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

NEM YÜZDE 90'LARA ÇIKTI!
"Nem yüzde 90'lara kadar yükseldiği için eyyam-ı bahur sıcaklarında hissedilen sıcaklık 4-5 derece arttığından çok yoğun hissedildi. Marmara'da rüzgâr da olmayınca maalesef insanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarından dolayı bunalım geçirdi. İstanbul'da hafta sonunda sıcaklık 32-34 dereceyi geçmeyecek" açıklamasını yaptı.

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81 il için alarm verilmişti! Nihayet bitiyor! Uzmanlardan sevindiren açıklama geldi: O gün serinleyeceğiz

Hafta sonundan itibaren İstanbul ve Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerine gerileyeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir "Nemden kaynaklı hissedilen sıcaklık biraz yüksek olabilir. İstanbul'da sıcaklık pazartesi 28, salı 29 derece gösteriyor.