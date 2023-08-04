Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: "Daha önce böyle bir şey görmedim"

Ünye ilçesinde patlıcan tohumu eken çiftçi İsa Kuşçu, beklenmedik bir olayla karşılaştı. 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Kuşçu, patlıcanlardan domates çıkmasına şaşırdı. Sebzeler büyüdükçe yaşanan bu dönüşüm çiftçiyi hayretlere düşürdü. İsa Kuşçu, olay sonrasında "Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim" şeklinde ifade etti.