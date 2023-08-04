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Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: "Daha önce böyle bir şey görmedim"

Ünye ilçesinde patlıcan tohumu eken çiftçi İsa Kuşçu, beklenmedik bir olayla karşılaştı. 40 yıllık çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Kuşçu, patlıcanlardan domates çıkmasına şaşırdı. Sebzeler büyüdükçe yaşanan bu dönüşüm çiftçiyi hayretlere düşürdü. İsa Kuşçu, olay sonrasında "Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim" şeklinde ifade etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:27
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Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan İsa Kuşcu, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzun süredir tarımla uğraşıyor. Bu yıl da Mayıs ayında tarlasında patlıcan yetiştirmek için tohumlar aldı.

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Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı.

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Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti.

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Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

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Patlıcan diye aldı bakın ne çıktı! Tarlaya ektikten sonra şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

"DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN"

Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, "Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu..."