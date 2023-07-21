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Haberler Galeri Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Ünlü fizikçi Robert Oppenheimer, Manhattan Projesi ile dünya tarihine geçmiş bir bilim insanıdır. Atom bombasının geliştirilmesindeki önemli rolüyle tanınan Oppenheimer, bilim dünyasında "ilk atom bombasının babası" olarak anılmaktadır. Robert Oppenheimer'ın hayatı ve biyografisi, merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Robert Oppenheimer kimdir, nereli ve neden öldü?

Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:40
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Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Atom bombasının geliştirilmesindeki önemli rolüyle tanınan ünlü fizikçi Robert Oppenheimer, Manhattan Projesi ile dünya tarihine geçmiş bir bilim insanıdır. Bilim dünyasında "ilk atom bombasının babası" olarak anılan Oppenheimer'ın hayatı ve biyografisi merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

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Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

Robert Oppenheimer (1904-1967), Amerikalı fizikçi ve teorik fizik alanında büyük bir figürdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin baş bilim insanı olarak bilinir. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah geliştirme çalışmalarını içeriyordu.

Oppenheimer, 22 Nisan 1904 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Fizik alanında büyük bir yetenek gösterdi ve 1939'da Berkeley'deki California Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'ne geçerek teorik fizik profesörü oldu.

Oppenheimer'ın en önemli katkılarından biri, kuantum mekaniği ve atom fiziği alanındaki çalışmalarıdır. Özellikle nükleer fizik ve kozmoloji konularında önemli keşifler yapmıştır.

Ancak Oppenheimer'ın adı, Manhattan Projesi'nde liderlik yapmasından dolayı en çok bilinir. Bu projede, atom bombasının geliştirilmesi için büyük çabalar sarf etti. Ancak proje sonucunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının insanlık tarihindeki etkileri ve etik sorunları nedeniyle Oppenheimer, sonraki yıllarda projedeki rolüyle ilgili tartışmalara maruz kaldı.

Oppenheimer, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve dünya barışını desteklemek için aktif bir şekilde çalışmalar yaptı. Oppenheimer, bilim insanı ve düşünür olarak önde gelen bir isim olarak kabul edilir ve atom çağının zorlukları ve sorumlulukları hakkında derin düşünceleri ile tanınır.

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Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

ROBERT OPPENHEİMER BOYU KAÇ?

Oppenheimer'ın boyu 1.78 olarak kayıtlarda yer almaktadır. Ancak Oppenheimer aşırı zayıf olması dolayısıyla boyu ile dikkat çekmekteydi.

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Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

OPPENHEİMER NEDEN ÖLDÜ?

Oppenheimer, 1965'in sonlarında gırtlak kanseri teşhisi konan bir sigara içicisiydi. Sonuçsuz bir ameliyattan sonra, 1966'nın sonlarında başarısız radyasyon tedavisi ve kemoterapi gördü. 15 Şubat 1967'de komaya girdi ve 18 Şubat'ta 62 yaşında Princeton, New Jersey'deki evinde öldü. Bir hafta sonra Princeton Üniversitesi kampüsündeki Alexander Hall'da bir anma töreni düzenlendi. Ayine, aralarında Bethe, Groves, Kennan, Lilienthal, Rabi, Smyth ve Wigner'ın da bulunduğu 600 bilimsel, siyasi ve askeri ortağı katıldı. Tarihçi Arthur M. Schlesinger, Jr., romancı John O'Hara ve New York Şehir Balesi'nin direktörü George Balanchine gibi dünyaca ünlü isimler ve bilginler katıldı.