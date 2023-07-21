Robert Oppenheimer kimdir, ne zaman öldü? Robert Oppenheimer boyu, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

ROBERT OPPENHEIMER KİMDİR?

Robert Oppenheimer (1904-1967), Amerikalı fizikçi ve teorik fizik alanında büyük bir figürdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin baş bilim insanı olarak bilinir. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah geliştirme çalışmalarını içeriyordu.

Oppenheimer, 22 Nisan 1904 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Fizik alanında büyük bir yetenek gösterdi ve 1939'da Berkeley'deki California Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'ne geçerek teorik fizik profesörü oldu.

Oppenheimer'ın en önemli katkılarından biri, kuantum mekaniği ve atom fiziği alanındaki çalışmalarıdır. Özellikle nükleer fizik ve kozmoloji konularında önemli keşifler yapmıştır.

Ancak Oppenheimer'ın adı, Manhattan Projesi'nde liderlik yapmasından dolayı en çok bilinir. Bu projede, atom bombasının geliştirilmesi için büyük çabalar sarf etti. Ancak proje sonucunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının insanlık tarihindeki etkileri ve etik sorunları nedeniyle Oppenheimer, sonraki yıllarda projedeki rolüyle ilgili tartışmalara maruz kaldı.

Oppenheimer, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve dünya barışını desteklemek için aktif bir şekilde çalışmalar yaptı. Oppenheimer, bilim insanı ve düşünür olarak önde gelen bir isim olarak kabul edilir ve atom çağının zorlukları ve sorumlulukları hakkında derin düşünceleri ile tanınır.