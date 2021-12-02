02 Aralık 2021, Perşembe
Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan, daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.
Olayın ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u, sevk edildikleri adliyede yaklaşık 40 saat süren duruşma sonucu tutuklandı.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 23:38
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