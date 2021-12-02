Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan, daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u, sevk edildikleri adliyede yaklaşık 40 saat süren duruşma sonucu tutuklandı.