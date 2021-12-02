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Haberler Galeri Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan, daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u, sevk edildikleri adliyede yaklaşık 40 saat süren duruşma sonucu tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 23:38
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Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

Olay, 27 Kasım günü saat 05.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak üzerinde bir bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

Yaralıların götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında yeniden başlayan kavgada da 2 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı ise darp sonucu yaralandı. Yaşanan arbedede hastane kapılarının camları kırıldı.

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Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLİ ALINDI
Olayın ardından kapsamlı çalışma başlatan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığını belirlediği 25 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Kırklareli merkezden takviye polis ekipleri ilçeye gelerek adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

DURUŞMA 40 SAAT SÜRDÜ
Şüpheliler, savcılık soruşturmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Dünden itibaren yaklaşık 40 saat süren duruşmanın ardından 25 şüpheli hakkında kararlar açıklanadı.

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Son dakika: 40 saat süren duruşmada karar çıktı: 19 kişi tutuklandı

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 19 kişi, sıkı güvenlik önlemleri altında Kırklareli Cezaevi'ne götürüldü.