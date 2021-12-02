02 Aralık 2021, Perşembe
Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra türkücü Cüneyt Demiral ile birliktelik yaşamaya başlayan Çallı, evlilik vaadiyle kandırılarak iki evini ve parasını kaptırdı. Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral aldığı paralar ve bir de arabayla stüdyoya gelerek Müge Anlı canlı yayında noter aracı devretti.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:34
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