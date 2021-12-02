Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Cüneyt, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu.

Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Anlı talihsiz kadının sesi oldu, dolandırdığı sevgilisi arabasını ve parasını Safiye'ye geri verdi.