02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra türkücü Cüneyt Demiral ile birliktelik yaşamaya başlayan Çallı, evlilik vaadiyle kandırılarak iki evini ve parasını kaptırdı. Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral aldığı paralar ve bir de arabayla stüdyoya gelerek Müge Anlı canlı yayında noter aracı devretti.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:34
  • 1
  • 5
Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Ankara'da yaşayan Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktalamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Cüneyt, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu.

Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Anlı talihsiz kadının sesi oldu, dolandırdığı sevgilisi arabasını ve parasını Safiye'ye geri verdi.

  • 3
  • 5
Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı.

  • 4
  • 5
Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise, oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi. Safiye Çallı'nın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi.

  • 5
  • 5
Evlilik vaadiyle tüm birikimden olmuştu! Paralarını ve otomobilini Müge Anlı kurtardı

Türkücü Cüneyt Demiral, bugün programa geldi. Yanında Safiye'den aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt Noter huzurunda aracı devretti. Cüneyt bir hafta boyunca Müge Anlı'ya katılan Safiye'nin dolandırıcılık iddialarına ise, "Safiye beni kurban etti" diyerek savunmada bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN