Veterinere tecavüz davasında flaş gelişme! Yeni rapor ortaya çıktı

Veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin DNA'sının kadının iç çamaşırında tespit edilmesiyle ilgili talep edilen ek rapor dosyaya girdi. Raporda, iç çamaşırdaki DNA profilinin, formaların birbirine teması, aynı askıya asılması, birbirlerinin formalarına çalışırken dokunmaları gibi basit gündelik temaslar neticesinde bulaşmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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