Kanınızı donduracak! İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemi

İşkence insanoğlunun belki de keşfettiği en kötü şeylerden biri. Eski zamanlarda işkence çok sık başvurulan bir acı çektirme yöntemi olmuş. Cezalandırma, infaz etme ya da bilgi alma yöntemi olarak kullanılan işkence, insanlık tarihinde yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Şeytanın bile aklına gelmez diyeceğiniz en acımasız işkence yöntemleri derlendi.

Giriş Tarihi: 29.04.2022 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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