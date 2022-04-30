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Nihat Hatipoğlu'nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?

Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. 30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyecileri güldürdü. Betül Taflan ismindeki izleyici mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu. Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:06
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Nihat Hatipoğlu’nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca soru yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, teknolojik yenilikler ve dijital uygulamalarla ilgili kafalarına takılan soruları, Nihat Hatipoğlu'na yönelterek çıkış yolu aradı.
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Nihat Hatipoğlu’nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?

Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Nihat Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Nihat Hatipoğlu'na sosyal medya ve ekran üzerinden yaklaşık 30 bin soru geldi. Hatipoğlu 30 gün boyunca yaklaşık 5 bin soru cevapladı.

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Nihat Hatipoğlu’nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?

SAHUR PROGRAMINDA NİHAT HATİPOĞLU'NU GÜLDÜREN SORU
30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyicileri güldürdü.

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Nihat Hatipoğlu’nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?
Betül Taflan adındaki izleyeci mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu.
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Nihat Hatipoğlu’nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?
Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" dedi.