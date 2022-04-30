Nihat Hatipoğlu'nda gülümseten anlar: Hocam 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi?

Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. 30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyecileri güldürdü. Betül Taflan ismindeki izleyici mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu. Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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