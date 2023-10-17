Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!

Soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu yıl sonbahar ve kış mevsimi "El Nino kışı" olarak bilinen soğuk ve yağışlı havalarla geçecek. Soğuk havanın etkisini göstermesi ise 20 Ekim'den itibaren başlayacak gibi görünüyor. Bu dönemde ülkemiz genelinde normallerin altında sıcaklık değerleri beklenirken, iç kesimlerde yer alan bazı illerde sezonun ilk karı düşebilir. İşte detaylı hava durumu raporu...