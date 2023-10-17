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Haberler Galeri Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz! 

Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz! 

Soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu yıl sonbahar ve kış mevsimi "El Nino kışı" olarak bilinen soğuk ve yağışlı havalarla geçecek. Soğuk havanın etkisini göstermesi ise 20 Ekim'den itibaren başlayacak gibi görünüyor. Bu dönemde ülkemiz genelinde normallerin altında sıcaklık değerleri beklenirken, iç kesimlerde yer alan bazı illerde sezonun ilk karı düşebilir. İşte detaylı hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 08:10
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Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Kurak ve sıcak yaz döneminden sonra beklenen yağışlar ve serin hava artık ülkemizi etkisi altına almaya başlıyor. Hava durumu raporlarına göre, 17 Ekim Salı günü yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını gerektiriyor. Yağışlı günlerde trafikte güvenlik kurallarına uymak, su baskınlarına karşı tedbirli olmak ve açık alanda bulunan eşyaları korumak önemlidir. İşte hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

17 Ekim Salı günü İstanbul'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

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Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!

BU HAFTA HANGİ GÜNLER YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji yayınladığı hava durumu haritasında çarşamba günü yurdun tamamında sağanak, yağmur, kuvvetli yağmur görüleceğini duyurdu.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan, Erzincan ve Batman çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!

KAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Bitlis Hakkari ve Muş'ta sabah saatlerinden, Van'da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

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Ve netleşti: Resmen kapıya dayandı! Kışlığını sandıklardan çıkarmayan yandı! Çarşamba günü ortalık karışacak, böylesini görmediniz!

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, artık kapımıza dayanan soğuklara ilişkin bilgi verdi:

Çarşamba ortalık karışıyor. İstanbul'da şiddetli yağmur var. Gündüz gözüyle sel ve taşkın yapabilir. Sel gece gündüz dinlemiyor. Dere yatağındamısın, bodrum kattamısın ona bakıyor.