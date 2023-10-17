Tıkalı lavabo derdine son! Nalburların gizli sırrı ortaya çıktı! Kimyasallara hiç gerek yok, 15 dakika bekleyin!

En klasik lavabo açma yolu pompa

Lavabo açmak için en bilinen yollardan biri pompa kullanmaktır. Nalburlarda ve ev aletleri satan dükkanlarda bulunabilen farklı boyutlardaki pompaları kullanılarak tıkanmış lavabolardaki atıkları çıkartabilirsiniz. Basınç yoluyla açılan lavabolar birkaç dakika içinde ilk günkü haline dönebilir. Tıkanıklığı açmak için pompa giderin ağzına yerleştirilir, ortalama 10 hareket ile pompalama yapılır. Hızlı işlem sayesinde tıkanıklık açılarak gider temizlenir. Herhangi bir kimyasal kullanılmayan yöntem hem ekonomik hem de kolaydır.Mutfak ya da banyo lavabosu için kullanılabilen yöntem, küvet ve duş giderleri için de denebilir.