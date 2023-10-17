Tıkalı lavabo derdine son! Nalburların gizli sırrı ortaya çıktı! Kimyasallara hiç gerek yok, 15 dakika bekleyin!
Lavabo tıkanıklıkları, ev veya iş yerlerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu tıkanıklıklar genellikle yemek artıkları, saç telleri ve diğer atıkların borularda birikmesi sonucu oluşur. Tıkanmış bir lavabo, hem kötü kokuların oluşmasına neden olur hem de kullanım zorluğu yaratır. Ancak tıkanmış lavabo sorununu çözmek için birçok etkili yöntem bulunmaktadır. Peki tıkalı lavabo nasıl açılır?
Giriş Tarihi: 17.10.2023
06:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
06:29
Tıkanmış lavabo, ev veya iş yerlerinde karşılaşılan rahatsız edici bir sorundur. Lavaboların içinde biriken yemek artıkları, saç telleri ve diğer atıklar zamanla tıkanıklığa yol açabilir, bu da kötü kokuların oluşmasına ve lavabonun kullanımının zorlaşmasına neden olabilir. Ancak bu sorunla başa çıkmak için birçok etkili yöntem bulunmaktadır. Kimyasal lavabo açıcılar, lavabo tıkanıklığını açmanın hızlı bir yolunu sunar, ancak çevre dostu olmayabilirler. İşte size kimyasallara hiç gerek duymadan lavabonuzu açacak yöntem...
GALERİ DEVAM EDİYOR
En klasik lavabo açma yolu pompa
Lavabo açmak için en bilinen yollardan biri pompa kullanmaktır. Nalburlarda ve ev aletleri satan dükkanlarda bulunabilen farklı boyutlardaki pompaları kullanılarak tıkanmış lavabolardaki atıkları çıkartabilirsiniz. Basınç yoluyla açılan lavabolar birkaç dakika içinde ilk günkü haline dönebilir. Tıkanıklığı açmak için pompa giderin ağzına yerleştirilir, ortalama 10 hareket ile pompalama yapılır. Hızlı işlem sayesinde tıkanıklık açılarak gider temizlenir. Herhangi bir kimyasal kullanılmayan yöntem hem ekonomik hem de kolaydır.Mutfak ya da banyo lavabosu için kullanılabilen yöntem, küvet ve duş giderleri için de denebilir.
Karbonatlı formüller temizlikte öncü
Her markette kolaylıkla bulunan; karbonat, sirke ve tuz ile tıkanmış lavabo kolaylıkla açılır. Bir su bardağı karbonat ve bir bardak sirke karıştırılarak gider alanına dökülür. Ardından eldiven takılmış bir elinizle ya da tıpa ile gider kapatıp 30 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Tıpa çıkarıldıktan sonra yaklaşık bir litre kadar kaynar su dökülerek boru açılır. İşlem 1 su bardağı karbonat ve yarım su bardağı ince tuz ile beraber de yapılabilir.
Tuz karışımının kullanılması durumunda bekleme süresi birkaç saate çıkar. Ardından iki bardak kaynar su dökülerek tıkanıklık açılır. Kaynar suyun ardından soğuk su dökülerek giderin açıldığı kontrol edilmeli, yeterli açılma gerçekleşmemişse pompa işlemi yapılmalıdır.
Kimyasal karışımlarla hızlı çözüm
Tıkanmış lavabo açılırken hazır kimyasal karışımlar da kullanılabilir. "Lavabo aç" adıyla satılan tozlar, lavabo açıcı tabletler ve Alka seltzer gibi suda kolaylıkla çözünen ilaçlar kullanılarak lavabo açılabilir. Tabletler dövülerek toz haline getirilir, karışım toz durumundaysa direkt kuru olan gidere dökülür. Ardından soluma yolundan uzak tutularak kaynar su lavaboya bir anda boşaltılır. Giderde hafif köpürme ve buhar görülmesi normaldir.