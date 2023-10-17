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Haberler Galeri Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! 'Uyuşturucu sattı' iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! 'Uyuşturucu sattı' iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Sosyal meyda Fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dayak yedi. 'Benekli Ayhan' lakabıyla tanınan Koç, çektiği videolarla kısa sürede gündeme gelmiş ve sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Benekli Ayhan Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 08:58
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Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! ’Uyuşturucu sattı’ iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! ’Uyuşturucu sattı’ iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Ayhan Koç'un neden dayak yediği bilinmezken sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

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Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! ’Uyuşturucu sattı’ iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

İki kişi tarafından darbedilen Benekli Ayhan aldığı darbeler sonrası yerden kalkamadı.

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Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! ’Uyuşturucu sattı’ iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

Görüntülerin sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.

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Benekli Ayhan isimli fenomen Ayhan Koç feci şekilde dayak yedi!! ’Uyuşturucu sattı’ iddiası | Bir anda yerde hareketsiz kaldı

UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre 'Benekli Ayhan' lakabıyla bilinen Ayhan Koç'un Isparta'da "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla dövüldüğü belirtildi.