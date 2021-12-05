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25 yıl sonra bir ilk! Libya'dan yola çıkan Kevalay Queen İzmir'e demirledi
Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya'nın Misrata kentinden yola çıkan ilk yolcu gemisi "Kevalay Queen", İzmir'e geldi. Seferler haftada bir düzenlencek yaz aylarında ise sefer sayılarının artırılması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2021 15:08Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:41