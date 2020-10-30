30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

ABD'de ölüm korkusunu paranoyaklık haline getiren bir kişi, kendince önlemler aldı. Olası bir kıyamet anında kendisini güvenceye almak isteyen adam, bir sığınak yapma kararı aldı. Kıyamete karşı aldığı önlemleri de dakika dakika kayıt altına alan adam, böylece diğer insanlara da yol gösterdiğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:33
  • 1
  • 211
Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi.

Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 211
Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

  • 3
  • 211
Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

  • 4
  • 211
Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

  • 5
  • 211
Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı