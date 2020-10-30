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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Ölüm korkusu bakın ne yaptırdı!
ABD'de ölüm korkusunu paranoyaklık haline getiren bir kişi, kendince önlemler aldı. Olası bir kıyamet anında kendisini güvenceye almak isteyen adam, bir sığınak yapma kararı aldı. Kıyamete karşı aldığı önlemleri de dakika dakika kayıt altına alan adam, böylece diğer insanlara da yol gösterdiğini düşünüyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:33
ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam,
'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi.
Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.
Daha sonra bir konteyner satın aldı..
Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.
Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı