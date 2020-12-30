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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Vadiden geçilerek ulaşılıyor! 'Gizli hazine' turizme hazır Vadiden geçilerek ulaşılıyor! 'Gizli hazine' turizme hazır Manisa'da, geleneksel Türk evi mimarisine sahip yapılarıyla dikkati çeken ve vadiden geçilerek ulaşıldığı için 'gizli hazine' olarak nitelendirilen Darkale Mahallesi'nin koronavirüs salgını sonrası, turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar sürüyor. Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 08:43
Manisa'da kömür denince ilk akla gelen merkezlerden Soma'da 2000 yılı aşan tarihi, Osmanlı mimarisine sahip evleri ve yaşatılan gelenekleriyle Darkale Mahallesi, koronavirüs salgını sonrası, turizmde hak ettiği yere gelmek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Derince bir vadinin içinde sırtını kayalık dağlara yaslamış 'Tarhala' olarak da bilinen Soma'ya 3 kilometre mesafedeki 800 haneli Darkale Mahallesi'nin tarihi Bergama Krallığı'na kadar uzanıyor.
Bizans ve Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim birimi olan mahalle, Safranbolu, Beypazarı evleri gibi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Tarih, yürüyüş, kaya tırmanışı ve fotoğraf meraklısı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok güzellik barındıran mahallede, 1980'li yıllarda başlayan göç nedeniyle 60'a yakın kişi yaşamını sürdürüyor.
BİR GRUP GÖNÜLLÜNÜN ÇABASI SONUÇ VERDİ
Mahallede yaşamını sürdüren bir grup gönüllü, kurdukları Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği ile tarihi yapıları korumak ve yaşatmak için mücadele veriyor.