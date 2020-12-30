Kümese girdi yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Meğerse...

KABUKSUZ YUMURTA NEDEN OLUR?

Tüm canlılarda olduğu gibi tavuklarında ya doğasına tabiatına uygun bir şekilde doğada yaşaması veya her ne kadar doğada yaşadığında aldıklarını alamasa da en azından ona en yakın vitamin,protein vs. ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmesi şarttır.



