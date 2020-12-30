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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kümese girdi yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Meğerse... Kümese girdi yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Meğerse... Tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren İbrahim Gedik isimli vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden Gedik, yumurtayı eline aldığında kabuğu olmadığını fark etti. İşte şaşkına çeviren kabuksuz yumurta ve nedeni... Giriş Tarihi: 30.12.2020 00:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 01:05
Her sabah rutin olarak yaptığı kümeslerden yumurta toplama işine girişen vatandaş yumurtalardan birisinde bir gariplik fark etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunun üzerine yumurtayı incelemek için eline aldı ve muhtevasına yakından baktı.
Yumurtanın düzeyinde kabuk olmadığını anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.
KABUKSUZ YUMURTA NEDEN OLUR?
Tüm canlılarda olduğu gibi tavuklarında ya doğasına tabiatına uygun bir şekilde doğada yaşaması veya her ne kadar doğada yaşadığında aldıklarını alamasa da en azından ona en yakın vitamin,protein vs. ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmesi şarttır.
Geçmişte 'köy tavuğu' diye tabir edilen tavuklar yılda ortalama 80-100 yumurta yaparlardı. Tavukların yapılarıyla oynandığı için günümüzde en düşük verim veren tavuk ırkı bile 220 ve üzeri yumurta veriyor. Bu da doğal olarak yüksek verime uyarlanmış olan bu hayvanın eski köy tavuklarına nazaran daha fazla vitamin, protein vs. ihtiyacını doğuruyor.