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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de nadir görülüyor! 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi Türkiye'de nadir görülüyor! 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi
Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden 'Ak kaşlı kiraz kuşu' ilk kez Zonguldak'ta görüntülendi. Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından fotoğraflanan kuş, Zonguldak'ın 309'uncu kuş türü olarak kayda alındı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 08:48
Zonguldak'ta yaşayan yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın, 25 Aralık'ta Çaycuma ilçesine yaptığı çalışma sırasında Akkaşlı kiraz kuşunu görüntülemeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ak kaşlı kiraz kuşu, böylece Zonguldak'ın 309'uncu kuş türü olarak kayda geçti.
Kuşun fotoğraflanmasının ardından çok sayıda kuş gözlemcisi de Çaycuma'ya geldi. Fotoğrafçılar, nadir görülen kuş türünün fotoğrafını çekti.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen de ilçeye giderek kuşu fotoğrafladı. Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 490 kuş türü kaydedildiğini ifade eden Prof. Dr. Sözen, Ak kaşlı kiraz kuşunun 1900'lü yıllardan sonra 8 kez görülebildiğini ve 2008 yılında ilk kez Soner Bekir tarafından fotoğraflandığını ifade etti.
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