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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban etinin nasıl saklanacağı ve nasıl pişirileceği araştırma konusu oldu. Sıcakta çok çabuk bozulan et sağlık açısından büyük riskler taşırken etin pişirilme şekli de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Özellikle mangalda pişirilen kurban eti konusunda uyarıda bulunan Diyetisyen Fatma Hallaç, "Kömürleşene kadar kızartmayın" dedi.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 14:10
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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

Et yemeklerinin bolca tüketileceği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak bu bayramda kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı da artıyor. Etin saklanma koşulları kadar pişirilme şekli de büyük önem taşıyor.

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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Fatma Hallaç, "Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının artması ile birlikte kalp-damar hastaları, diyabet ve hipertansiyon hastaları risk altındadır. Her zaman olduğu gibi bayramda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlere uymaya herkes özen göstermelidir" dedi.

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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

PROTEİN ÖNEMLİ

Doğru beslenme ilkeleri arasında yeterli miktarda protein tüketiminin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Diyetisyen Hallaç, "Gün içinde toplam tüketilmesi gereken protein miktarı kişinin ağırlığına, fiziksel aktivitesine, sağlık durumuna göre değişmektedir. Hayvansal kaynaklı proteinlerin büyük bir kısmını etler oluşturmaktadır. Fakat hayvansal kaynaklı proteinlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri fazla olduğundan tüketim miktarlarına dikkat edilmesi gereklidir.

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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

Bireye göre tüketim miktarı değişmekle beraber günde 100-150 gr. tavuğun göğüs eti, hindi, yağsız dana eti, balık gibi etlerin tüketilmesi uygundur. Ayrıca etin tüketim miktar ve çeşidi kadar pişirme ve saklama koşulları da önemlidir" diye konuştu.

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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

ETLER NASIL SAKLANMALI?

Kurban etlerinin saklanma koşullarına dair de bilgi paylaşan Diyetisyen Hallaç, "Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı 'mikroorganizmalar' için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.