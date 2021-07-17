Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Fatma Hallaç, "Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının artması ile birlikte kalp-damar hastaları, diyabet ve hipertansiyon hastaları risk altındadır. Her zaman olduğu gibi bayramda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlere uymaya herkes özen göstermelidir" dedi.

