17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Uzmanlardan kurban eti uyarısı! Kanser riski taşıyor
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban etinin nasıl saklanacağı ve nasıl pişirileceği araştırma konusu oldu. Sıcakta çok çabuk bozulan et sağlık açısından büyük riskler taşırken etin pişirilme şekli de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Özellikle mangalda pişirilen kurban eti konusunda uyarıda bulunan Diyetisyen Fatma Hallaç, "Kömürleşene kadar kızartmayın" dedi.
Giriş Tarihi: 17.07.2021 14:10
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