17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu. Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi. Öte yandan normal günlerde yoğun olan Caddebostan Sahil ve plajları hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı.
Giriş Tarihi: 17.07.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 15:07
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı