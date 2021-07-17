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Haberler Galeri Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı 

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı 

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu. Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi. Öte yandan normal günlerde yoğun olan Caddebostan Sahil ve plajları hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 15:07
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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da tatil yapmayı tercih eden vatandaşların tercihi Şile oldu.

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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile'ye gelen tatilciler denize girerek sahilin tadını çıkardı.

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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

Bazı vatandaşlarsa plajda güneşlenerek sıcak yaz günlerini fırsata çevirdi.

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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

Sahilin yanı sıra ailece piknik yapanların da bulunduğu Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti! Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

ŞİLE'Yİ TERCİH EDİYORLAR
Şile'de yaşayan Ömer Akan, "Şile'de bayram yoğunluğu düne nazaran gayet iyi, İstanbullular gelmeye başladı. Bayram tatili dolayısıyla memlekete gitmeyenler, İstanbul'a yakın olması nedeniyle Şileye geliyorlar. Plajda yüzmek istemeyenler tercih ediyor" diye konuştu.