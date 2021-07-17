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Büyükşen cinayeti çözüldü! Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayı araştırması için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından Büyükşen çiftinin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. 4 kişi tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müge Anlı'daki isyanıyla herkesi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen, katillerin bulunmasının ardından ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:20
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Büyükşen cinayeti çözüldü! Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti aydınlatıldı. Olayı araştırması için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, 4 kişi tutuklandı ve 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiftin oğulları Osman Büyükşen son gelişmeler sonrası ilk kez konuştu.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

8 AY ÖNCE YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma ekipleri, Büyükşen çiftinin daha önce aralarındaki mehir nedeniyle tartıştığı oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ı teknik takibe aldı.
Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin, komşularından alacağı olan kişilerce adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu iddia kapsamında kimliklerini belirlediği Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ı da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

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Büyükşen cinayeti çözüldü! Osman Büyükşen ilk kez konuştu: Kardeşlerim masumdur

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan soruşturmanın ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda, Büyükşen çiftinin saldırıda sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen ile mehir yüzünden tartışma olan oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır, Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.