Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

Bu durumda, kıyılarda tarihi dönemde yaşanan su hareketleri yine olabilecektir. Bu durumu ODTÜ'de bir hocamız ile modelledik. Henüz daha yayına sokmadık, ilk defa gösteriyorum. Birkaç senaryo var. Çınarcık Çukuru kırılırsa ne olacak, Orta Çukur kırılırsa ne olacak. İkisi beraber kırılırsa ne olur. Bizim modele göre, 2, 4, 6, 10 dakika süreyle su basmalarının nerelerde etkili olacağı gösteriliyor" dedi.