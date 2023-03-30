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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

İstanbul'da olası bir depremin 7'nin üzerine gerçekleşebilmesi halinde 'çökme' ile gerçekleşecek tsunami senaryosu hazırlandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan senaryoya göre, denizde 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metrelik çökme olacak.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:06
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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

İstanbul'u bekleyen 7.5 büyüklüğündeki depremin tsunamiye neden olma olasılığı üzerinde yeni bir çalışma yapıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin çalışmasında, İstanbul kıyılarında çökmeden kaynaklı oluşacak bir tsunami senaryosu hazırlandı.

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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

Hesaplamaları 1509 yılındaki Büyük İstanbul depreminden itibaren yapan uzmanlar, depremden sonra, Çınarcık ve Kumburgaz açıklarında 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökme olacağını kaydetti.

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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

"120 KİLOMETRE BOYUNDA 20 KİLOMETRE ENİNDE YAKLAŞIK 3 METRE ÇÖKME"

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, modele göre yaklaşık 4 dakika sonra suyun gelmeye başladığını belirterek, "Bütün göller aktif fayın üzerinde. 500 yılda bir 7.5 şiddetinde bir kırılma bekliyoruz. Yılda 7 milimetre çökmeden kaynaklı, 500 yılda 3 metre çökme olması muhtemel.

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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

Bu durumda, kıyılarda tarihi dönemde yaşanan su hareketleri yine olabilecektir. Bu durumu ODTÜ'de bir hocamız ile modelledik. Henüz daha yayına sokmadık, ilk defa gösteriyorum. Birkaç senaryo var. Çınarcık Çukuru kırılırsa ne olacak, Orta Çukur kırılırsa ne olacak. İkisi beraber kırılırsa ne olur. Bizim modele göre, 2, 4, 6, 10 dakika süreyle su basmalarının nerelerde etkili olacağı gösteriliyor" dedi.

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Uzmanlardan İstanbul için yeni tsunami senaryosu! Tehlikeyi gözler önüne serdi | Tsunami depremden kaç dakika sonra olur?

Öztürk, "Deprem ile beraber büyük bir su çekilmesi yaşanacak. Çünkü Çınarcık ve Büyükada ortasında çökme olacak. Ortası çökünce su hortumlanacak, bu az bir çökme değil. 120 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre eninde yaklaşık 3 metre boyunda bir çökmeden bahsediyorum.