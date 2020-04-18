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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Bu besinler beyni öldürüyor

Birçok besin insan vücuduna faydalı olduğu kadar, fazla tüketildiğinde zarar veriyor. Sağlık uzmanları açıkladıkları listede yer alan besinlerin fazla tüketilmesi dahilinde beyni yavaş yavaş öldürdüğünü ifade etti. İnsan sağlığı için gerekli olan birçok besini içeren bu gıdaların fazla tüketilmemesi gerekiyor. Uzmanlar beyni öldüren besinleri tek tek açıkladı. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte sağlık uzmanlarının açıkladığı beyni öldüren o besinler.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 18:22
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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Bu besinler beyni öldürüyor

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Bu besinler beyni öldürüyor

1. Çok tuzlu gıdalar

Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Bu besinler beyni öldürüyor

2. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Bu besinler beyni öldürüyor

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

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Uzmanlardan çok önemli uyarı! Bu besinler beyni öldürüyor

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.