esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF online sınava nasıl katılınır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi vize sınavları başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bahar dönemi vize sınavlarının online yapılacağı açıklanmıştı. Sınava katılacak sürdüren öğrenciler, sınava nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Öte yandan sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyor. Peki, açıköğretim online sınav ne zaman yapılacak? 2020 AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı...