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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından 18 Nisan itibarıyla gerçekleştirilen online sınavın nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyordu. Sınava katılacak öğrenciler online sınav ekranı ile sınavlara katılabiliyorlar. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava dair detaylar açıklandı. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte esinav.anadolu.edu.tr AÖF online sınav giriş ekranı...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 14:33Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:37
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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?