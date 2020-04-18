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Haberler Galeri esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından 18 Nisan itibarıyla gerçekleştirilen online sınavın nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyordu. Sınava katılacak öğrenciler online sınav ekranı ile sınavlara katılabiliyorlar. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava dair detaylar açıklandı. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte esinav.anadolu.edu.tr AÖF online sınav giriş ekranı...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:37
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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF online sınava nasıl katılınır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi vize sınavları başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bahar dönemi vize sınavlarının online yapılacağı açıklanmıştı. Sınava katılacak sürdüren öğrenciler, sınava nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Öte yandan sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyor. Peki, açıköğretim online sınav ne zaman yapılacak? 2020 AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı...

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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.