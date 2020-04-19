Sivas ve Giresunluları 'ah vah' ettiren soru! Milyoner'e damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen 30.000 TL'lik Sivas-Giresun sorusu ekran başındaki Sivas ve Giresunluları 'ah vah' ettirdi. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...