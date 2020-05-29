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Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan erik, yüksek vitamin içermesiyle sağlık kaynağıdır. Eriğin tuzla tüketilmesi de en yaygın tüketimlerinden olmakla birlikte uzmanlardan bu konuda önenmli bir uyarı geldi. Uzmanlar yeşil eriği tuzla tüketmenin zararlı olduğunu açıkladı. Peki yeşil eriği tuzla tüketmenin zararı nedir? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:02
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