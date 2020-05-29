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Haberler Galeri İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:10
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İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü.

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İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

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İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var