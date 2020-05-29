İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:10
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de fabrikada patlama! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var