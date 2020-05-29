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Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Hz. Adem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, müminleri Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biridir. Kurban; Mümine Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırır. Onu cimrilikten, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Kurban Bayramı takvimi duyuruldu. Peki, 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:58
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