Uzmanlar uyardı: Dondurmadaki gizli tehlike

Uzm. Dr. Yetim şöyle konuştu:

"Dondurulmuş bir gıdayı birdenbire, fazla miktarda almak bazı riskler içerir. Vücudumuzun boğaz, ağız, yemek borusu ve mide gibi bölümlerinde birdenbire ısıyı düşüreceği için fırsatçı bakterilerin devreye girip hastalık yapma riski vardır. Düzeyli ölçüde tüketmekte fayda var."