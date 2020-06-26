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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı

Son dakika haberi... Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti. Hortuma su hortumu ile müdahale izleyenleri şaşırttı. Video sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 10:10
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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
Görüntüler Başka ülkede yaşayamam dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı

Bir vatandaş karşısına çıkan hortuma elindeki su hortumuyla birlikte müdahale edip uzaklaştırmaya çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
Görüntüler Başka ülkede yaşayamam dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı

Görüntüler izleyenlere "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti.

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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
Görüntüler Başka ülkede yaşayamam dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı

Video sosyal medyayı salladı.

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  • 203
Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
Görüntüler Başka ülkede yaşayamam dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı

Her biri birbirinden ilginç bu görüntüleri gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Yurdum insanın yaptıklarıyla görenlere 'başka ülkede yaşayamam' dedirten o kareler sosyal medyaya damga vurdu. Otomobilinin benzin deposuna yaptığı şeyi görünce şok olacaksınız.

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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
Görüntüler Başka ülkede yaşayamam dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı

İşte görenleri hayrete düşüren 'bu kadarına pes' dedirten birbirinden enteresan o görüntüler...