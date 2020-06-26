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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
Son dakika haberi... Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti. Hortuma su hortumu ile müdahale izleyenleri şaşırttı. Video sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 10:10
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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
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Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
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- 203
Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı
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- 203
Görüntüler "Başka ülkede yaşayamam" dedirtti! Hortuma hortumla müdahale etti! Sosyal medyayı salladı