26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde cuma günü kampanyaları satışa çıktı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimlerinde vantillatör, mini el fanı ve masaj aleti dikkat çekiyor. BİM marketlrin cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM cuma indirimleri neler? İşte BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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