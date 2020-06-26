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Haberler Galeri 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerde cuma günü kampanyaları satışa çıktı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimlerinde vantillatör, mini el fanı ve masaj aleti dikkat çekiyor. BİM marketlrin cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM cuma indirimleri neler? İşte BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:28
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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü indirimlerinde sürpriz ürünler bulunuyor. 4k smart televizon, porselen takımı, çelik çaydanlık, blender seti, masaj aleti, vantilatör gibi çeşit çeşit ürünler bu hafta müşterilerini bekliyor. BİM cuma kampanyalarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160
• Media tek A53
• 4 çekirdekli işlemci
• Ultra HD 4K
• Wi-fi
• Smart TV Android
• x3 HDMI
• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
• 2 Yıl Garanti

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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Güral Porselen
12 Kişilik 68 Parça Yemek Takımı

• A plus kalite
• 1.sınıf sert porselen

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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Hisar Optima
6 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Soft touch kulp ve tepe

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26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Hisar Optima
6 Parça Granit Tencere Seti

• Cam kapak
• Soft touch kulp ve tepe