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Uzmanlar 'bizi korkutmaya başladı' diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!

Konya'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayıları 2 bin 500'ü bulurken, yeni oluşanların bazılarında volkanik gaz çıkışı görülmeye başlandı. Doç. Dr. Arif Delikan, bu yıl obruklarda daha dinamik bir dönemin yaşandığını belirterek, ''Ekmekçi yaylasında şubat ayında 30 metrelik çerçeve çizen obruk ise yarım metre kadardı. 1 ay önce burada 2 saat boyunca müthiş bir gaz çıkışı gözlendi. Bunun ardından da 1,5 metrelik bir çökme oluştu. Burada gaz çıkışı devam ediyor ve bazı dönemlerde artıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:54
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Uzmanlar ’bizi korkutmaya başladı’ diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!

Konya Ovası'nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Oluşan bazı yeni obruklarda ise volkanik gaz çıkışlarının olduğu gözlemlendi.

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Uzmanlar ’bizi korkutmaya başladı’ diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!

AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi'nin Karapınar bölgesindeki araştırmada görevli Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Delikan, obruk sayılarının hızla arttığını belirterek, şunları söyledi:

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Uzmanlar ’bizi korkutmaya başladı’ diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!

''Bu alandaki obruk sayısı, Türkiye'de bilinen tüm obruklarından daha fazla. 2023 yılında Ekmekçi yaylası ve Seyit Hacı yaylasında en az 7 tane obruk oluştu. 1 hafta önce derinliği 2 metre, çapı 15 metre olan bir obruğu, şu an 30 metreye 15 metre olarak güncelledik.

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Uzmanlar ’bizi korkutmaya başladı’ diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!

Ekmekçi yaylasında şubat ayında 30 metrelik çerçeve çizen obruk ise yarım metre kadardı. 1 ay önce burada 2 saat boyunca müthiş bir gaz çıkışı gözlendi. Bunun ardından da 1,5 metrelik bir çökme oluştu. Burada gaz çıkışı devam ediyor ve bazı dönemlerde artıyor."

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Uzmanlar ’bizi korkutmaya başladı’ diye açıkladı: Obruklarda dikkat çeken değişim! Nerede ne zaman olacağı belli değil!

'GAZ ÇIKIŞINDAN SONRA ÇÖKMELER OLUYOR'

Yeni oluşan obruklarda gaz çıkışının ardından çökmelerin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Arif Delikan, "Bölgenin tabanı çok dinamik. Bölgeyi genel çerçevede düşündüğümüzde genç volkanik kayalar var. Bunlar en son patlaması 8-10 bin yıl içerisinde oluşmuş volkanikler. Bunların kökleri hala sıcak ve bunlardan gelen çeşitli gazlar, yer altındaki sularla birleşip asidik bir ortam oluşturuyorlar.